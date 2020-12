الزرافة سوسن لن تتزوج من الذكر «زيزو» القادم من جنوب إفريقيا

الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر قال إن الزرافة “سوسن” لن تتزوج الذكر القادم من جنوب إفريقيا، الذي تم إطلاق اسم زيزو عليه.

وذكر أنه تم الاستقرار على عدم نقل الزرافات الـ3، ” شيكي وفرح وزيزو”، من موضعها الحالي وبالتالي ستبقى الزرافة سوسن وحيدة لأكثر من عامين آخرين، لحين تزاوج زيزو مع شيكي وفرح ونقل والدتهم لبيت الزرافة سوسن التي تتواجد في بيت آخر، مشيرا إلى أن ذلك يساهم أيضا في حماية الأصناف من الاختلاط.

يشار إلى أن الزرافات قادمة من محمية طبيعية في جنوب إفريقيا، وتعيش في غابة مفتوحة بها أشجار وحيوانات برية، والبيئة الموجودة في حديقة الجيزة غريبة عليها، وكذلك أصوات الجمهور واللغة التي يسمعونها.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

