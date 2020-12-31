جوجل سيبدأ في عرض فيديوهات تيك توك وإنستقرام في نتائج البحث

ظهر تحديث تجريبي جديد في محرك البحث جوجل، وهو التحديث الذي سيبدأ في عرض فيديوهات تيك توك وإنستقرام في نتائج البحث بشكل مشابه لما يحدث مع فيسبوك منذ سنوات حيث يعرض جوجل بشكل طبيعي نتائج بحث من فيسبوك ضمن النتائج، والمميز حول التحديث الجديد هو أن جوجل سيعرض هذه النتائج بشكل مرئي كما هي على المنصات.

عرض فيديوهات تيك توك وإنستقرام في نتائج البحث

الخاصية الجديدة ليست من الخطط بعيدة المدى، بل أنها قد ظهرت بالفعل لدى عدد كبير من المستخدمين حول العالم لكن على إصدار الموبايل فقط، وهذه الخاصية قد ظهرت بقوة فيما يخص متابعة فرق NFL الأمريكية لذلك فغالبًا لن تظهر الخاصية الجديدة حول كافة الموضوعات في الوقت الحالي، هذا بالطبع إلى جانب نتائج تويتر وفيسبوك التي تظهر بشكل طبيعي منذ فترة.

فيما يلي نشارككم صور للخاصية الجديدة:

عندما تقوم بالضغط على أي نتيجة من النتائج المتعلقة بالشبكات الاجتماعية سيفتح لك الفيديو/النتيجة ضمن المتصفح، لكن من هناك يُمكنك الانتقال إلى فيديوهات تيك توك وإنستقرام على التطبيقات نفسها، وقريبًا سيكون بالإمكان فتح النتيجة على التطبيق المخصص لها تلقائيًا وذلك كما ذكر في المصدر.

التحديث الجديد هو حقًا مفيد للجميع، مفيد لجوجل نظرًا لأن المستخدمين سيبحثون عمّا يريدون داخل تطبيق البحث بدلًا من فتح التطبيق نفسه سواء تيك توك أو إنستقرام، وكذلك مفيد للمستخدمين للتسهيل عليهم وهو بالطبع مفيد جدًا لصناع المحتوى.