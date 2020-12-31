تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – أهم العروض المجانية على التطبيقات بمناسبة رأس السنة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

متصفح PPBrowser – أفضل متصفح لتشغيل الفيديو

هل تستمتع بمشاهدة الأفلام والمسلسلات ومقاطع الفيديو على صفحات الإنترنت والمواقع المختلفة؟ متصفح PPBrowser سيكون أفضل أداة لك، فهو متصفح مخصص من أجل تحسين تجربة الفيديو على الإنترنت ويدعم العديد من المزايا مثل حجب الإعلانات، وتشغيل الفيديو في الخلفية، وميزة صورة في صورة، وغير ذلك من الخيارات المميزة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Bitstat لتتبع أسعار العملات الرقمية

هو تطبيق يمكنك من تتبع أسعار صرف العملات الرقمية مثل البتكوين وغيرها مقابل العملات الرئيسية كالدولار واليورو وغيرها. وإذا كنت مستمراً في هذا النوع من العملات يمكنك إنشاء محفظة خاصة بك وتتبع التغير في الصعود والهبوط في قيمتها.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Ananda للاسترخاء والتركيز

هو تطبيق يساعدك على التأمل Meditation والاسترخاء أو التركيز في المهام التي تود القيام بها وخاصة تلك التي تحتاج إلى مجهود ذهني، يحتوي التطبيق على أوضاع مختلفة تحتوي على أصوات مميزة لكل وضع تختاره.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق إنشاء وتعديل الفيديو Twinkling

هو تطبيق يمكنك من إنشاء وتعديل مقاطع الفيديو عبر العديد من الأدوات: القص، تغيير السرعة، التحكم بالصوت، تغيير الأبعاد، تقسيم الشاشة بالإضافة إلى إضافة الفلاتر والنصوص المتحركة والمؤثرات الصوتية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيقات وصفات طبخ النظام النباتي

إذا كنت تتبع النظام النباتي الذي يتخلي عن المنتجات الحيوانية بشكل كلي أو جزئي، يمكنك الاعتماد على هذا التطبيق الذي يضم الكثير من وصفات الطبح المعتمدة على النظام النباتي ومعلومات تفصيلية حول المقادير والسعرات الحرارية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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لعبة Highwind حرب الطائرات الورقية

هي لعبة إطلاق نار بين الطائرة الورقية الخاصة بك وطائرات العدو، في اللعبة عليك إطلاق النار وتفادي النيران القادمة نحو طائرتك أو تشغيل وضع الوقاية الذي يعكس النيران، ومع تقدم المراحل يمكنك تطوير الذخيرة مع إزدياد صعوبة اللعبة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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