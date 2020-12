أكثر 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في 2020.. بصمة “كورونا” حاضِرة

كشف موقع boxofficemojo عن أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات خلال عام 2020 الذي شارف على الانتهاء.

وبدا واضحًا أن فيروس “كورونا” ترك تأثيرًا قويًا على إيرادات الأفلام بسبب إحجام الناس عن الذهاب إلى دور السينما التي تُعد بيئة خصبة لنقل العدوى.

وتصدر فيلم The Eight Hundred القائمة حيث حقق 461 مليون دولار على المستوى العالمي، تدور أحداثه في عام 1937 ويحكي الفيلم قصة 800 جندي صيني من أجل الانتصار أو الموت، خلال معركة بشنغهاي ضد الجيش الياباني الذي فرض عليهم الحصار.

وفي المركز الثاني؛ جاء فيلم Bad Boys for Life امتدادًا لسلسلة أفلام Bad Boys حيث يعود بيرنت الذي أصبح مفتشا للعمل مع زميله القديم لوري الذي يعاني من اكتئاب مرحلة منتصف العمر، بعد أن قام مرتزق ألباني برصد جائزة مالية لمن يأتي برأس الثنائي انتقاما لأخيه الذي قتل على يديهما، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 426 مليون دولار.

وثالثًا فيلم Tenet الذي حقق إيرادات 362 مليون دولار، ويحكي قصة عميل سري يسافر عبر الزمن في عملية من أجل إنقاذ الجنس البشري حيث يتم تكليفه بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وفي المركز الرابع، أتى فيلم Sonic the Hedgehog الذي يحكي قصة قيام شرطي بطلب مساعدة شخصية سونيك القنفذ الشهيرة من أجل القبض على أحد المجرمين، وحقق إيرادات وصلت إلى 310 ملايين دولار.

وحلّ فيلم Dolittle في المركز الخامس ووصلت إيراداته إلى 246 مليون دولار، ويحكي قصة الطبيب جون الذي يعيش في عزلة وحيدًا في مزرعته، رفقته الوحيدة في الحياة هي الحيوانات الغريبة التي تعيش معه والتي يتحدث معها بشكل يومي، ولكن عند اشتداد مرض الملكة فيكتوريا، يباشر الطبيب غريب الأطوار مع حيواناته، في مغامرة مثيرة إلى جزيرة أسطورية لإيجاد علاج للملكة.

وجاء فيلم Legend of Deification في المركز السادس بإيرادات وصلت إلى 240 مليون دولار، وهو فيلم صيني يحكي قصة أحد الأشخاص الذين يملكون قدرات خارقة للعادة.

أم فيلم Birds of Prey فقد جاء في المركز السابع، وحقق حتى الآن إيرادات تصل إلى 201 مليون دولار، ويحكي قصة هارلي كوين بعد انفصالها عن الجوكر، حيث تنضم إلى ثلاثة أبطال خارقين وهم: (بلاك كناري) و(هانتريس)، و(رينيه مونتويا)؛ لإنقاذ حياة الفتاة الصغيرة (كاساندرا كاين) من سيد الجريمة الشرير.

في المركز الثامن فيلم The Invisible Man الذي حقّق إيرادات وصلت إلى 143 مليون دولار، ويتناول قصة فتاة تتلقى خبر انتحار حبيبها، وبعدما بدأت بالعودة إلى حياتها الطبيعية تشعر أنها مراقبة من شخص ما قد يكون حبيبها.

وفي المركز قبل الأخير؛ حلّ فيلم Onward الذي حقق 141 مليون دولار، وهو فيلم انمي يتناول قصة اثنين من الأقزام الأشقاء يحاولان عن طريق السحر العودة إلى الماضي من أجل العيش ليوم واحد مع والدهما الذي توفي مبكرًا.

وفي المركز العاشر والأخير؛ جاء فيلم، The Call of the Wild يحكي قصة كلب يعاني من سوء المعاملة والوحدة الشديدة، يقابل رجل ليذهب معه في مغامرة وتنشأ علاقة بينما تغير حياتهما.

