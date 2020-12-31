محمد منير يختتم العام 2020 بأغنية باب الجمال

اختتم النجم المصري محمد منير العام 2020 بإطلاقه أغنية باب الجمال على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وقال النجم المصري إنّ الأغنية الجديدة ستكون إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يستعد لطرحه في الأيام القادمة، والذي سيحتوي على مجموعة من الأغاني منها فينك يا حبيبي، أنا رايق، زوق، ومسألة السن.

وحظيت الأغنية بإعجاب عشاق الكينغ، حيث تجاوز عدد مشاهدتها 250 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة من طرحها.

وأغنية باب الجمال من تأليف أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل، وماستر أمير محروس.

من جهةٍ أخرى أكدّ محمد منير تعاونه في الألبوم الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين كعبد العزيز زين العابدين، نور الدين محمد، أحمد عمار، مجدي نجيب، وجيه عزيز وغيرهم.

يذكر أنّ الكينغ تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية أدخل على أثرها المستشفى قبل أن يغادرها بصحة جيدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية