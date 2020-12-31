بحار أسترالي ينجو من الغرق بـ”خطة ذكية”

تفاجأ البحار الأسترالي المتمرس ديفيد سيمبسون بموجة قوية ضربت يخته وأسقطته على بعد عدة أمتار عنه أثناء تجواله بقاربه بالقرب من جزيرة بريبي الواقعة ساحل صن شاين في كوينزلاند بأستراليا.

وعندما فشل بالعودة لليخت، قام البحار البالغ من العمر 64 عاماً، بالسباحة نحو منارة بحرية تقع على بعد 2.5 كيلو متر من مكان سقوطه، وفور وصوله للمنارة صعد البحار الأسترالي لسطح المنارة وقام بتغطية جزء من نورها بيده في محاولة منه لجذب أنظار السفن المارة في المحيط.

ونجحت خطة البحار في لفت انتباه سفينة حاويات كانت تمر بالقرب من المكان بعد 3 ساعات من صعوده للمنارة.

من جهةٍ أخرى قالت السلطات المحلية إنّ فرق الطوارئ بدأت عمليات البحث عن الرجل فور اكتشافها ليخته البالغ طوله 13 متر، وقالت إنّ اليخت كان يعمل بشكلٍ جيد، وأنّها عثرت بداخله على كلب ديفيد وهاتفه المحمول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية