أسباب مهمة تجعل كبار السن يتناولون 5 أكواب شاي يومياً

أكدّت دراسة جديدة قام بها عدد من الباحثين التابعين لجامعة نيوكاسل إنّ شرب 5 أكواب من الشاي يومياً يحسن التركيز، ووظائف الدماغ، وردود الأفعال لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن ال85 عاماً.

وأشار الباحثون إلى أنّهم أجروا هذه الاختبارات على الأشخاص الذين تجاوزوا ال85 عاماً، والذين يستهلكون 5 أكواب من الشاي مع الحليب أو بدونه، وأكدّوا على تفوق هؤلاء الأشخاص في الاختبارات المعرفية على أقرانهم الذين يشربون كميات أقل من الشاي.

وقال الباحثون إنّ هذه المهارات لا تكون بسبب المركبات الموجودة في الشاي فقط، بل بسبب طقوس تحضير أبريق الشاي أو مشاركة حديث حول فنجان الشاي.

يذكر أنّ مجموعة من الدراسات السابقة أكدّت احتواء الشاي على فوائد صحية كبيرة بما في ذلك خفض الكولسترول وإنقاص الوزن.

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