السناجب تشن هجوما عنيفا على نيويورك

كان عام 2020 حافلاً بالمفاجآت بالنسبة لسكان ولاية نيويورك الأمريكي التي بدأت بانتشار فيروس كورونا والحظر الذي فرض على المدينة، لتنتهي المفاجآت بهجوم عنيف شنته السناجب على الولاية.

حيث عانى سكان في ريغو بارك في حي كوينز الواقع شرق المدينة خلال الأشهر من هجمات شنتها السناجب على السكان وأدت لإصابة بعض السكان بجراح طفيفة.

وقالت الأمريكية ميشلين فريديرك إنّها تعرضت لهجوم السنجاب في الأسبوع الماضي، وأنّها أصيبت بجراحٍ أجبرتها على أخذ لقاح ضد داء الكلب كإجراء احترازي.

كما أكدّت امرأة أخرى حملها رذاذ الفلفل أينما ذهبت لكي تستخدمها للدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم مفاجئ من السنجاب.

من جانبها قالت السلطات المحلية في نيويورك إنّ السناجب والقوارض الصغيرة قلما ما تحمل داء الكلب، ودعت الناس للاستعانة بأخصائيين لإدارة هذه المشكلة المتعلقة بالثروة الحيوانية المحلية.

يذكر أنّ هيئة إدارة المنتزهات في نيويورك حذرت الناس من تقديم الطعام للسنجاب، كي لا تتعود على الاحتكاك مع البشر.

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