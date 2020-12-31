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ريلمي تطلق ساعة ذكية تقاوم الصدأ والماء

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفعت شركة ريلمي الصينية النقاب عن ساعة ذكية مناسبة للرياضيين أطلقت عليها Watch S Pro.

وتعمل الساعة الجديدة بمعالج Cortex-M4 ثنائي النوى، وستأتي بجسم مقاوم للصدأ والماء وفق معيار الحماية ATM 5، وستحاط بسوار من السيلكون أو الجلد.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة AMOLED مقاس 1.39 بوصة ودقة عرض 454*454 بيكسل، ودرجة سطوع تصل ل450 قنديلةم2، ونسبة تباين 100000:1.

وتتميز الساعة الجديدة بوجود مستشعر PPG لمراقبة ضربات القلب، ونسب تشبع الأوكسجين في الدم، وتتبع خصائص وأنماط النوم.

وتحتوي الساعة على 15 وضعا رياضيا مختلفا، وأكثر من 100 واجهة أنيقة، وبطارية بسعة 420 ميلي أمبير.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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