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سامسونغ تكشف عن هاتف 5G بسعر مقبول

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام عن هاتفٍ مناسبٍ لشبكات G5 أطلقت عليه Galaxy A42 5G.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 750 5G، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة One UI 2.5.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض 720*1600 بيكسل، ومعدل سطوع 266 شمعةم، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 6 و8 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل128 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع، شريحة NFC، واي فاي، منفذ 3.5 للسماعات، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 339 دولار أمريكي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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