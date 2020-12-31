فيفو تختم 2020 بإطلاق هاتف رخيص الثمن

اختتمت شركة فيفو الصينية العام 2020 بإطلاقها هاتف رخيص الثمن بمواصفات مميزة أطلقت عليه Vivo Y20.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P35، وواجهة Funtouch OS 11 ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 10 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 150 دولار أمريكي.

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