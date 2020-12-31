اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: اللقاح سيصل في الربيع ومستحقات الكوادر الطبية المالية بمراكز العزل ستصلهم قريبا

قال عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمكافحة فيروس كورونا سليمان بوسرويل، الخميس، إن ليبيا اشترت 2 مليون و800 ألف جرعة من لقاح كورونا، وستُستلم خلال الربع الأول من 2021.

وأضاف بوسريويل، خلال مؤتمر صحفي للجنة، أن العمل جار على إعداد منظومة للمستهدفين من التطعيمات تنظم الوقت والمكان والفئة المستهدفة من التطعيمات، مشيرا إلى أن أكبر تحدٍ هو نجاح عملية التطعيم.

من جهته أكد رئيس اللجنة خليف البكوش أنهم سيعالجون ملف تأخر مكافآات الأطباء والكوادر الطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل، وأن مستحقاتهم ستصلهم قريبا، لافتا إلى أن موضوع تسكين العاملين بالفنادق غير ممكن ؛ بسب التكلفة المالية الباهظة، وعدم وجود ضرورة علمية له علميا.

أما رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار فقد أوضح أن الوضع الوبائي شهد استقرارا في الفترة الماضية، لكنه عاد نوعا ما في التفاقم الأيام الماضية، مؤكدا أهمية التوعية المجتمعية حتى يقل عداد الإصابات؛ من أجل ألا ينهار النظام الصحي، لافتا إلى أنهم قد بدأوا في زيادة قدرة المختبرات الصحية وتنظيم العمل بها.

بينما أكد عضو اللجنة هشام المسعود أن هناك انخفاضا في نسبة الوفيات بالمقارنة بـ 8 أسابيع مضت، حيث كانت النسبة 2% وأصبحت الآن 1.7 %، كذلك انخفاض نسبة العينات الموجبة في التحاليل من 28% إلى 17% الآن، مؤكدا أن هناك بعض المخاوف من انتقال انتشار الفيروس الجديد في بعض دول الجوار والخوف من انتقاله إلى البلاد .

يشار إلى أن العدد الإجمالي للإصابة بكورونا قد بلغ حتى الآن أكثر من 100 ألف إصابة، منها أكثر من 70 ألف حالة شفاء، و1478حالة وفاة.

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