صابر الرباعي رئيسا لنقابة الفنانين في تونس

أكدّ الفنان التونسي صابر الرباعي انتخابه كرئيس لنقابة الفنانين في تونس، وذلك من خلال نشره لصورة إعلان تأسيس النقابة على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام، وعلق الرباعي على الصورة بالقول: على بركة الله نبدأ عهد جديد، وتمنى مستقبل مشرق للفنانين التونسيين، ووعد بتحسين مسار النقابة وتفعيل عملها.

وساهمت الاحتجاجات والتظاهرات التي قام بها بعض الفنانين التونسيين بسبب تردي إهمالهم وتردي أحوالهم المادية في تأسيس هذه النقابة.

وحظي منشور صابر الرباعي بإعجاب عشاقه الذين وصوفوه بالرجل المناسب في المكان المناسب.

يذكر أنّ النجم التونسي أطلق في العام 2020 مجموعة من الأغاني أبرزها أغنية جريدة الرجل الثاني للشاعر نزار قباني، وأغنية محنة وتعدي والتي أطلقها بسبب انتشار فيروس كورونا، وكعربون شكر للطواقم الطبية التي تصدت للوباء.

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