انتشال جثة وحيد قرن يعود لـ50 ألف عام

أكدّت وسائل إعلام روسية نجاح السلطات المختصة في انتشال جثة وحيد قرن صوفي يعود عمرها لـ50 ألف عام من منطقة سيبيريا في روسيا.

وقال المختصون إنّ صقيع صربيا حافظ على الأعضاء الداخلية لوحيد القرن الذي كشف عنه بعد ذوبان قطع من الجليد في مقاطعة ياقوتيا النائية الواقعة في سيبيريا في أغسطس الماضي.

وأكدّ العلماء إرسالهم جثة الحيوان المكتشفة إلى المختبر في يناير القادم عندما تفتح الطرق الجليدية في منطقة القطب الشمالي.

وأوضح العلماء أنّ جثة الحيوان تعد من أفضل العينات المكتشفة، إذ لا تزال معظم الأنسجة الرخوة سليمة بما في ذلك الأمعاء، بعض الشعر الكثيف، وكتلة من الدهون، بالإضافة لقرنه الذي عثر عليه بجوار الجثة.

الجدير بالذكر أنّ ظاهرة الاحتباس الحراري أدت لذوبان الجليد عن التربة الصقيعية مما أدى لظهور مجموعة من الاكتشافات المهمة كفيل الماموث، ووحيد القرن، وأشبال الكهوف.

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