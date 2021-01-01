تصدرت مجموعة “فرانسيس بيكون”، قائمة أغلى الأعمال الفنية المباعة في مزاد علني عام 2020.

وبحسب مجلة فوربس النسخة العربية، بلغت قيمة المجموعة التي باعتها شركة Sotheby’s للمزادات 84.5 مليون دولار.

وأوضحت “فوربس”، أن المجموعة حققت من ثلاث لوحات مستوحاة من مسرحية الأوريستيا الإغريقية، ثالث أعلى سعر لأعمال بيكون في يونيو.

وبالنسبة للعام 2019، فقد كان العمل الأعلى سعرًا هو لوحة أكوام التبن، الذي حقق 110 ملايين دولار، وكانت أغلى عملية بيع في عام 2018 عبارة عن لوحة نو كوشيه للرسام أميديو موديلياني، والتي بيعت مقابل 157 مليون دولار.

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