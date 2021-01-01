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منذ أن جئت إلى هذا العالم

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

محمد بوعجيلة

 

منذ أن جئت

وكانت صرختي هي أول الكلام

أول الأشياء التي أقابل بها وجه العالم

وأول الأشياء التي تلاشت تدريجيا

أنا في حضن أمي

منذ أن جئت

وكان الصراخ

طريقة التعبير الأولى

طريقة الإنسان

حين يتألم

حين يقلق

حين يجوع

وحتى حين يأتي إلى هذا العالم

منذ ذلك

عرفت أن مشوار الألف يبدأ بالزحف

نحو عُلب الحلوى

ثم تأتي الخطوة

ثم نكبر فجأة ولا نصل أبدا إلى الألف ميل

 

منذ أن جئت إلى هذا العالم

وكانت كل الأشياء التي أسند روحي عليها

تخذلني

ستارة

طرف الكنبة

مكتبة والدي

مسند الصالون

وأشياء أخرى كثيرة سقطت سهوا

كانت كل الأشياء التي أسند روحي عليها تخذلني

فيما عدا

كتف أمي

يد أمي

وحضن أمي

حتى عندما كانت تبين أنها تخلت عني

تضعني فوق الثلاجة

فوق التلفاز

فوق الأشياء المرتفعة

كنت أبتسم

وكنت أعرف أنني في فضاء آمن

وأن الجاذبية تحب أمي

وأن الفيزياء تحب أمي

وأن رأسي الثقيل في حضرة أمي

لن يخذل توازني

منذ أن جئت

تعلمت حرف ” أ ” ..

وتعلمت الأرقام 1،2،3

تعلمت بعد الرقم الأخير تسعة ..

تعلمت ” الصفر ”

كانت المعلمة تخفي ذلك الرقم

وكأنه الحقيقة الوحيدة المطلقة

في هذا العالم

منذ ذلك

كانت أمي رقم 2 تقبل القسمة علينا جميعا

كان أبي رقم 1 لا يقبل القسمة إلا على نفسه

كان كلما ضربنا بشكل ما

نعطي نفس الناتج

وكانت أمي تزيد من قوتنا أضعافا

وكنت أنا لهذه الحياة

مجرد صفر

فكلما ضُرِبت .. كانت كل الأشياء لا شيء

منذ ذلك

وأنا أرسم العالم على هيئة رجل يصرخ

يبكي دموعا على هيئة أطفال

أحد هؤلاء الأطفال

كان دمعة عالقة ترفض السقوط

كنت أتدحرج بقلمي صوب العلم

وكانت مواد العلوم اختياري

فالكيمياء علمتني كيف أخلط كلام الناس جميعا

أصنع منه بخارا

يتكثف ويخرج على هيئة لعنات وشتائم بالتقطير

والفيزياء علمتني أن أكون التفاحة

التي تسقط في المكان الذي لا يوجد فيه نيوتن آخر

كي لا يكون سقوطي مدويا ..

وفي النهاية أتهم الجاذبية

منذ أن جئت

وأنا أحلم بأنني طبيب أسنان

أرسم ابتسامة على وجه العالم

ثم فجأة اكتشفت أنني مجرد ضرس قديم مخلوع

ثم ماذا؟

ثم بحثت في علم الأحياء الدقيقة

وجدت نفسي بين البكتيريا والفيروسات

الطحالب والفطريات

كائنات مرئية لا ترى بالعين

لكنها تعبر عن وجودها بشكل آخر

منذ أن جئت إلى هذا العالم

ظننت أن الحياة تبتسم

لكنها وللأسف تصرخ

تصرخ هي الأخرى

وجعلتنا نبحث عن طرق كثيرة للصراخ

رغم الفشل

نعود في كل مرة

نحاول بشكل ما أن نكتب ذلك الصراخ

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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