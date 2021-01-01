برخد عبدي.. “المغترب” العاشق للأضواء

مع بداية شهر ديسمبر من العام 2020، عُرض فيلم beneath a sea of lights، بطولة الفنان الصومالي “برخد عبدي”.

الفيلم الذي تم تصويره في دبي، يُمكن تصنيفه ضمن الأفلام العائلية، ذات الطابع الإنساني.

ويخوض “برخد عبدي”، دور عامل يعمل على إصلاح الإعلانات الضخمة في دبي، بالرغم من تجربته البسيطة والحياتية، البعيدة عن صخب الأصدقاء والمنعزل على نفسه.

تجربة العامل، الذي يعمل لأجل توفير الدواء لأمه، تصطدم بأحداث لم تكُن متوقعة بالنسبة له، بعد أن يتورط مع أحدهم، في النصب والاحتيال.

أزمة المغترب، جسّدها الفنان برخد عبدي، بحذافيرها في الفيلم، تميزت بمشاهد عفوية سيشعر بها المغتربين، والحالمين بحياة كريمة، وطموح بامتلاك الأموال والثروات مستقبلا.

وللفنان برخد عبدي، مسيرة فنية حافلة، بدأها منذ سنوات، ووصلت العالمية، مع فنانين كبار، من أمثال توم هانكس في فيلم كابتن فينيكس.

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