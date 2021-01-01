لماذا حذفت ابل آلاف التطبيقات والألعاب من متجر الاب ستور؟

قامت ابل بأكبر عملية حذف للتطبيقات والألعاب منذ نشأة متجر الاب ستور عام 2008. عملية الحذف شملت أكثر من 39 ألف لعبة، وما يزيد عن 7 آلاف تطبيق، لكن ذلك اقتصر فقط على المتجر الصيني بحسب ما ذكرت وكالة رويترز الإخبارية.

تأتي عملية الحذف بعد انتهاء المدة الممنوحة لمطوري الألعاب والتطبيقات المحذوفة للحصول على التراخيص اللازمة من السلطات الصينية.

عملية الحذف كانت واسعة النطاق وشملت عناوين شهيرة مثل لعبة Assassin’s Creed Identity التي تطورها شركة Ubisoft، ولعبة NBA 2K20 وغيرها من الألعاب والتطبيقات.

وفقاً لشركة أبحاث صينية تدعى Qimai، فقد نجت فقط من عملية الحذف 74 لعبة من أصل 1500 لعبة هي الأوسع انتشاراً في قسم الألعاب المدفوعة.

وكانت ابل سابقاً قد وضعت تاريخ نهاية يونيو كموعد نهائي للحصول على الترخيص من الحكومة الصينية قبل أن تمد الموعد إلى نهاية العام حتى 31 ديسمبر.

متجر تطبيقات جوجل بلاي الخاص بنظام الأندرويد ملتزم أيضاً باللوائح الصينية والتراخيص، لكن من غير المعروف لماذا بدت ابل بهذه الصرامة مع المطورين الغير حاصلين عليها.

يتوجب على مطوري الألعاب والتطبيقات الحصول على تلك التراخيص من أجل عمليات الدفع للمشتريات والاشتراكات، وقرار من هذا قد يدفع المطورين للتخلي عن هذا النموذج الربحي والتوجه إلى نموذج الإعلانات في النسخ الصينية من ألعابهم وتطبيقاتهم أو المضي قدماً في الحصول على التصاريح من السلطات التنظيمية الصينية.

إذا كنت قاطناً في إحدى الدول العربية أو أي مكان خارج الصين، فلا داعي للقلق لأن عمليات الحذف اقتصرت فقط على المتجر الصيني.

في عام 2020، قامت ابل بحذف لعبة Fortnite عالمياً إثر نزاع مع شركة Epic Games المطورة لها، لكن هذا لا يقارن بالمرة بمذبحة الألعاب التي تشنتها ابل الآن في أعياد رأس السنة.