هاتف شاومي مي 11 يتملك خاصية BlinkAI لتصوير الفيديو الليلي – وهذه بعض النماذج المذهلة!

هاتف شاومي مي 11 هو أول هاتف ذكي يعمل بمعالج سناب دراغون 888 الجديد والذي سيكون موجوداً في العديد من الهواتف الراقية الأخرى في عام 2021. قدرات هذا المعالج الكبيرة سمحت لشاومي باستخدام تقنية جديدة في تصوير الفيديو الليلي أطلقت عليها اسم BlinkAI.

ما هي تقنية BlinkAI في هاتف شاومي مي 11 ؟ وكيف تعمل؟

تقنية BlinkAI هي تقنية طورتها شاومي من أجل تحسين جودة تصوير الفيديو أثناء الليل وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة التي يوفرها معالج كوالكم سناب دراغون 888 الجديد.

في وضع التصوير الليلي التقليدي يتم الاعتماد على تقنية دمج الصور حيث يقوم مستشعر الكاميرا بالتقاط غدة صور معاً ثم يقوم لاحقاً بدمجها ومعالجتها للحصول على أفضل نتيجة، وهي طريقة بطيئة نوعاً ما لأنها تتطلب عدد لقطات كبير وعمليات معالجة كثيرة للوصول إلى النتيجة النهائية.

أما باستخدام تقنية BlinkAI في هاتف شاومي مي 11 فالأمر مختلف لأن الاعتماد هنا يكون على الذكاء الاصطناعي الذي يعالج اللقطة محاكياً العين البشرية بطريقة ما، وهو إذا لا يدمج الصور وإنما يعالجها مباشرة مما يجعل المشهد أكثر غنى بالتفاصيل.

الشرح النظري لتقنية BlinkAI قد لا يكون مفيداً بقدر رؤية النتيجة المبهرة التي رأيناها في مقاطع الفيديو التي شاركتها معنا شاومي عبر اليوتيوب:

يحتوي هاتف شاومي مي 11 على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل إلى جانب كاميرا واسعة 13 ميجابيكسل بزاوية 123 درجة، وكاميرا 5 ميجابيكسل تيليفوتو للتقريب.

هاتف شاومي مي 11 سوف يبدأ إطلاقه في الأسواق الصينية ابتداءً من اليوم الموافق 1 يناير بسعر يبدأ من 600 دولار أمريكي تقريباً، ولا معلومات متوفرة حالياً حول موعد الإطلاق في الأسواق العالمية.