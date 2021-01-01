منوعات

ما هي أعراض متلازمة “كوفيد طويل الأمد”؟

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الدراسات معاناة بعض المتعافين من فيروس كورونا من متلازمة ما بعد كورونا والتي تعرف بمتلازمة كوفيد طويل الأمد.

وحددت طبيبة الأعصاب الألمانية كاترين ريس أعراض هذه المتلازمة بالشعور بالتعب المستمر، تراجع القدرة على التحمل وبذل المجهود، بالإضافة إلى الشعور بآلام في العضلات والمفاصل، واضطراب حاستي الشم والذوق، بالإضافة لاضطراب التركيز والانتباه.

وقالت كاترين ريس إنّ دراسة جديدة شملت 2500 مريض بكورونا أظهرت معاناة البعض من ضيق التنفس لعدة أسابيع بعد التعافي من المرض، وأكدّت اختلاف أعراض المتلازمة من شخصٍ لآخر، وقالت إنّ البيانات المتوفرة حول هذا الأمر قليلة لعدم وجود الدراسات الكافية حتى الآن.

ودعت الطبيبة الألمانية الناس لتدوين الأعراض يومياً لمساعدة الطبيب على رصد مسار المتاعب بشكل أفضل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك