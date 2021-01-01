ما هي أعراض متلازمة “كوفيد طويل الأمد”؟

أكدّت الدراسات معاناة بعض المتعافين من فيروس كورونا من متلازمة ما بعد كورونا والتي تعرف بمتلازمة كوفيد طويل الأمد.

وحددت طبيبة الأعصاب الألمانية كاترين ريس أعراض هذه المتلازمة بالشعور بالتعب المستمر، تراجع القدرة على التحمل وبذل المجهود، بالإضافة إلى الشعور بآلام في العضلات والمفاصل، واضطراب حاستي الشم والذوق، بالإضافة لاضطراب التركيز والانتباه.

وقالت كاترين ريس إنّ دراسة جديدة شملت 2500 مريض بكورونا أظهرت معاناة البعض من ضيق التنفس لعدة أسابيع بعد التعافي من المرض، وأكدّت اختلاف أعراض المتلازمة من شخصٍ لآخر، وقالت إنّ البيانات المتوفرة حول هذا الأمر قليلة لعدم وجود الدراسات الكافية حتى الآن.

ودعت الطبيبة الألمانية الناس لتدوين الأعراض يومياً لمساعدة الطبيب على رصد مسار المتاعب بشكل أفضل.

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