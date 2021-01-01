أهم المزايا الجديدة القادمة في تطبيق زووم Zoom في عام 2021

لعل تطبيق زووم Zoom للمحادثات المرئية ومكالمات الفيديو هو التطبيق الأوفر حظاً خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً، حيث زاد قاعدة مستخدميه حول العالم وزادت أسهم الشركة بنسبة تجاوزت 600%.

القيمة السوقية لشركة زووم بلغت في أكتوبر 2020 نحو 140 مليار دولار، وهي بذلك تخطت شركة الطاقة العملاقة ExxonMobil البالغ عمرها 130 عاماً.

الأرقام السابقة تعكس مدى النجاح الغير متوقع الذي حققه تطبيق زووم خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا، وظهر وقتها كأداة تواصل فعالة في مجال التعليم عن بعد وعقد الاجتماعات أونلاين وحتى في التواصل الشخصي.

ما الذي سيقدمه تطبيق زووم في عام 2021 ؟

في عام 2020 ربما كان تركيز شركة زووم منصباً على تحسين تجربة الاستخدام وتحسين النظام الأمني في التطبيق بعد موجة انتقادات واسعة للشركة في هذا الجانب.

في عام 2021 قد نرى مزايا جديدة في تطبيق زووم وفقاً لبعض التقارير الصحفية نقلها موقع The Information.

خدمة بريد إلكتروني

زووم تعمل الآن على خدمة بريد إلكتروني من أجل مستخدمي التطبيق حتى تمكنهم من إرسال وتلقي رسائل البريد الإلكتروني داخل التطبيق دون الحاجة إلى الاعتماد على خدمات بربد إلكتروني خارجية.

خدمة التقويم

أيضاً سيتم توفير ميزة التقويم من أجل تنظيم وترتيب المهام والمواعيد وجدولة الاجتماعات وكذلك إنشاء أحداث قادمة مع إمكانية دعوة المشاركين إليها.

هذه المزايا الجديدة قد يتم إطلاقها في أي وقت خلال عام 2021 الجاري، وتسعى زووم من ورائها أن تثبت أقدامها أكثر في سوق وتقدم نفسها باعتبارها بديل للخدمات المشابهة التي تقدمها شركات منافسة كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت ضمن حزم الأعمال للشركات والأفراد.