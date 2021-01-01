تستطيع تغيير خلفية الفيديو مع هذا التطبيق المميز على الايفون والايباد!

هل قمت بتصوير فيديو لنفسك ثم لاحظت أن الخلفية ليست مناسبة وأنك تحتاج إلى تغيير خلفية الفيديو؟ هذه المهمة معقدة قليلاً إذا كنت تود القيام بها بأحد برامج المونتاج الشهيرة، لكن مع هذا التطبيق الذي نقدمه لك في هذه المقالة سوف تقوم بتغيير خلفية الفيديو في ثوانٍ معدودة.

هذا التطبيق Erase&Change Video Background يعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته، وهو مفيد جداً وفعال للغاية في مقاطع الفيديو الشخصية Portrait Videos ومقاطع الفيديو السيلفي.

التطبيق بإمكانه عزل الشخص (أو العنصر الأساسي) في الفيديو عن الخلفية ثم لاحقاً اختيار صورة أو مقطع فيديو آخر كخلفية بدقة وبشكل تلقائي.

التطبيق بعد ذلك يساعدك على تنفيذ أفكار إبداعية في إنشاء مقاطع الفيديو خاصة بك، لكن تأكد من اختيار مقاطع فيديو مناسبة لكي يقوم التطبيق بتنفيذ المهمة بالنتائج المرغوبة.

مثلاً يمكنك بعد عزل الشخص من الفيديو يمكنك وضعه في خلفية من مقطع فيديو آخر على مزاجك، وبذلك قد تكون أتممت المهمة بسهولة والتي تتلخص في ثلاث خطوات: اختيار الفيديو الخاص بك عبر التطبيق، قيام التطبيق بعزل الشخص عن خلفية الفيديو الأصلي، وضع الشخص في فيديو بخلفية جديدة.

يمكنك تحميل التطبيق مجاناً، ومن أجل الاستمتاع بمزايا إضافية وتصدير الفيديو بجودة عالية يمكنك عمل اشتراك في التطبيق.

الملائمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش والآيباد

الحجم : 42 ميجابايت.

تحميل التطبيق على الأيفون والآيباد:

المبرمج: BEST MUSIC VIDEO

السعر : تحميل مجاني