أوبو تطلق هاتف جديد بمواصفات مميزة

كشفت شركة أوبو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه OPOO Reno5 4G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 720G، ونظام تشغيل Android11، وواجهة Color OS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90HZ، ومعدل لمس 180HZ، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، مدخل 3.5 للسماعات، واي فاي، بلوتوث، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 9 يناير الجاري بسعر يصل إلى 375 دولارا أمريكيا.

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