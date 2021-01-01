لهذا السبب.. أستراليا تغير كلمة في نشيدها الوطني

قامت الحكومة الأسترالية بتغيير كلمة في النشيد الوطني للبلاد في إطار سعيها لتعزيز روح الوحدة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنّ الحكومة اتفقت على تغيير كلمة واحدة في السطر الثاني من النشيد الوطني الذي يحمل عنوان تقدمي يا أستراليا.

واستبدلت الحكومة كلمة فتيان الموجودة في عبارة لأنّنا فتيان وأحرار بكلمة واحد لتصبح العبارة الجديدة لأنّنا واحد وأحرار.

وبرر رئيس الحكومة هذا التغيير برغبتهم في عكس الوحدة العظمية للبلاد في نشيدها الوطني، وقال إنّ أستراليا أنجح دولة متعددة الثقافات في العالم.

وأكدّ سكوت موريسون على أنّ التغيير الجديد سيصبح سارياً بدءاً من أول أيام العام الجديد بعدما وافقت الحكومة على هذا الأمر.

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