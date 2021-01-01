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بالفيديو .. بسبب كورونا الروبوتات وحدها تحتفل بالعام الجديد

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مقاطع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو نشرته شركة بوسطن ديناميكس لروبوتات تحتفل بالعام الجديد عوضاً عن البشر.

وقالت الشركة في منشور نشرته على حسابها الرسمي في موقع تويتر إنّ عدداً من الروبوتات أدوا مجموعة من الرقصات على أغنية Do You Love Me بإتقان ومهارة كبيرتين.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى تطويرها روبوتات لمساعدة الناس في مختلف المجالات، كالروبوتات المصممة لمساعدة رجال الشرطة والروبوتات ذات الأرجل القوية والتي تكون قادرة على رفع وحمل الأشياء الثقيلة

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع الإنترنت، وتفاعل معه الأطفال بشكلٍ كبير، حيث قاموا بتقليد الرقصات التي نفذتها الروبوتات.

يذكر أنّ شركة بوسطن ديناميكس أصدرت في العام المنصرم مقطع فيديو يظهر من خلاله الروبوت أطلس الشبيه بالإنسان وهو يقوم بوثبات تشبه حركات رياضة الباركور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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