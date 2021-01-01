جديد Kospet الصينية ساعة ذكية للاستخدامات الشاقة

رفعت شركة Kospet الصينية النقاب عن ساعة جديدة مناسبة للاستخدامات الشاقة أطلقت عليها Rock.

وستعمل الساعة الجديد بمعالج nRF52840، ونظام تشغيل يتوافق مع الأجهزة العاملة بنظامي غوغل أندرويد وأبل أو إي إس.

وزودت الشركة الصينية الساعة الجديدة بشاشة مقاس 1.69 بوصة ودقة عرض 240*280 بيكسل.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومتها الماء حتى ATM3 مما يجعلها مناسبة للسباحة، وبقدرتها على تحمل السقوط من ارتفاع 1.5 متر، ودرجات حرارة من ناقص 40 إلى 55 درجة مئوية.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 64 كيلو بايت، وبطارية بسعة 350 ميلي أمبير تجعل الساعة تعمل لمدة 14 يوما في الاستخدام العادي و50 يوما في وضع الاستعداد.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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