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علامات للتفرقة بين الكورونا والتهاب الأنف التحسسي

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت مجلة فرويندين الألمانية إنّ انتشار فيروس كورونا في العالم تسبب بحالة من القلق لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض حساسية الأنف بسبب تشابه الأعراض بين المرضين.

وحددت المجلة الألمانية الأعراض المتشابهة بين المرضين بالسعال الجاف، ضيق التنفس، وسيلان الأنف، وأكدّت إمكانية التفرقة بين المرضين من خلال ملاحظة الأعراض غير المشتركة والتي تظهر عند المصابين بفيروس كورونا كارتفاع درجة حرارة الجسم، فقدان حاستي الشم والذوق، والشعور بألم مفاجئ في العضلات والمفاصل.

وطمأنت المجلة الألمانية مرضى حساسية الأنف، وقالت إنّ فيروس كورونا لا يتخذ مساراً شديداً في حال أصيبوا به، ودعتهم لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد الذي شلّ حركة العالم في العام الماضي، وأدى لوفاة أكثر من 1.79 مليون إنسان.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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