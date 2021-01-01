علامات للتفرقة بين الكورونا والتهاب الأنف التحسسي

قالت مجلة فرويندين الألمانية إنّ انتشار فيروس كورونا في العالم تسبب بحالة من القلق لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض حساسية الأنف بسبب تشابه الأعراض بين المرضين.

وحددت المجلة الألمانية الأعراض المتشابهة بين المرضين بالسعال الجاف، ضيق التنفس، وسيلان الأنف، وأكدّت إمكانية التفرقة بين المرضين من خلال ملاحظة الأعراض غير المشتركة والتي تظهر عند المصابين بفيروس كورونا كارتفاع درجة حرارة الجسم، فقدان حاستي الشم والذوق، والشعور بألم مفاجئ في العضلات والمفاصل.

وطمأنت المجلة الألمانية مرضى حساسية الأنف، وقالت إنّ فيروس كورونا لا يتخذ مساراً شديداً في حال أصيبوا به، ودعتهم لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد الذي شلّ حركة العالم في العام الماضي، وأدى لوفاة أكثر من 1.79 مليون إنسان.

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