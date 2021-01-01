شيرين تستقبل العام الجديد بـ “أرض الجمال”

طرحت النجمة المصرية شيرين على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع بداية العام 2021 أغنيتها الجديدة أرض الجمال التي خصصتها للترويج للسياحة المصرية.

وعمدت النجمة المصرية لتصوير فيديو كليب الأغنية بدون أي ظهور لها، حيث ظهرت في الفيديو مجموعة صور لأبرز المواقع السياحية في مصر.

وحظيت الأغنية الجديدة بإعجاب عشاق النجمة المصرية الذين تفاعلوا مع الأغنية بشكلٍ كبير، وتركوا مجموعة من التعليقات المشجعة.

وأغنية أرض الجمال من كلمات أمير طعمية، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أمير سمير وإيهاب سمير، وهندسة صوت محمد إسماعيل.

من جهة أخرى أكدّت النجمة المصرية استعدادها لإطلاق ميني ألبوم، بالإضافة لألبوم آخر من إنتاج شركة روتانا خلال العام الجديد.

يذكر أنّ شيرين رفضت حسم مشاركتها في فيلم سينمائي غنائي استعراضي من إخراج وليد منصور، وقالت إنّ فكرة التمثيل في بالها لكنها لم تحدد حتى الآن موعد تنفيذها.

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