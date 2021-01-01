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دراسة: كورونا المتحول موجود في أمريكا منذ عام

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت دراسة جديدة إنّ سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا خلال الفترة الماضية كانت موجودة في أمريكا منذ أكتوبر الماضي، وانتشرت على نطاق واسع.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على إعادة تحليل أكثر من مليوني اختبار لفيروس كورونا أجريت في أمريكا.

وقال العلماء إنّهم يقومون حالياً بالتأكد من أن تسلسل الجينوم الخاص بالطفرة هو نفسه الموجود حالياً في المملكة المتحدة، وأنّ النتائج ستظهر خلال الأيام القادمة، وستحسم مكان ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، من جانبه قال إريك توبل رئيس المعهد الصحي في ولاية كاليفورنيا إنّ السلاسة الجديدة قد تكون بيننا منذ مدة، لكننا لم نكتشفها إلا بعد البحث.

يذكر أنّ بريطانيا أعلنت في 14 ديسمبر الماضي عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار، وهذا ما دفعها لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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