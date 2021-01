بلغ عدد الأطفال الذين ولدوا حول العالم يوم رأس السنة الميلادية نحو 372 ألف مولود، بحسب تقدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.

جاء ذلك في تقرير نشرته “اليونيسف”على موقعها الرسمي، حيث بلغ مواليد اليوم الأول نحو 371.504 طفل، في جميع دول العالم في يوم رأس السنة الجديدة.

وحسب التقرير، تصدرت الهند دول العالم في عدد المواليد، بما يقرب من 60 ألف طفل، في الأول من يناير من العام الجاري. فيما كانت معدلات المواليد عالية، في كل من الصين ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا وبنغلاديش وإثيوبيا.

عربياً، سجلت مصر 9.455 مولوداً، فيما لم يورد التقرير تفاصيل عدد المواليد في باقي الدول العربية.

هذا وتوقعت المنظمة أن يبلغ عدد المواليد في العام 2021 نحو 140 مليون طفل في العالم، فيما سيبلغ متوسط ​​العمر المتوقع 84 عاماً، بحسب تقديراتهم.

The post أول أيام العام الجديد يشهد أزيد من 300 ألف مولود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا