الصحة العالمية.. أول لقاح يحصل على موافقة «الاستخدام الطارئ»

وافقت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي طوته “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية.

ويعتبر هذا اللقاح هو الأول الذي يتمكن من الحصول على موافقة استخدام من منظمة الصحة.

وفي تغريدة على تويتر، قالت المنظمة إن لقاح فايزر “أول لقاح يحصل على مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في الطوارئ منذ بدء التفشي”.

وتابعت بأن “الوصول العالمي العادل للقاحات أمر بالغ الأهمية”.

وتعد بريطانيا أول دولة في العالم وافقت على استخدام طارئ للقاح فايزر، تبعتها البحرين وكندا، قبل ترخيصه في الولايات المتحدة ودول عدة حول العالم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن موافقتها “تفتح الباب أمام الدول لتسريع عمليات موافقتها التنظيمية لاستيراد اللقاح وتوزيعه”.

وذكرت المنظمة أن المصادقة على اللقاح تمت بعد مراجعة خبراء من جميع أنحاء العالم للبيانات المرتبطة بسلامة لقاح فايزر وفعاليته وجودته. الأمر الذي كان مستوفيا لمعاييرها ومتطلباتها للموافقة على العلاجات واللقاحات المختلفة.

