ما حقيقة نفوق الطيور في إيطاليا ليلة رأس السنة؟

مع الساعات الأولى من العام الجديد 2021، أظهرت صورا على مواقع التواصل، توضح نفوق عدد من الطيور، نتيجة للألعاب النارية في العاصمة الإيطالية روما.

واختلف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصدر الصور إن كانت حقيقية أم مفبركة.

وتفاعل آخرين مع الصور لكونها دليل على “وحشية” الإنسان، الذي يُمارس حريته على الأرض، دون احترام شركائه الآخرين من الحيوانات التي تعيش وتبحث عن مأوى لها بعيدا عن الصيد واستغلالها.

وبالرغم من عدم وضوح الأسباب العلمية لنفوق الطيور، أوضحت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات، “إنه يبدو مرتبطا بألعاب نارية مدوية الصوت التي تطلق في أحياء مليئة بالأشجار تستخدمها الطيور لأعشاشها”.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة، لوردانا ديغليو، “يمكن أن يكونوا قد نفقوا بسبب الخوف. يمكنهم الطيران معا والتخبط في بعضهم البعض أو التخبط في النوافذ أو خطوط الكهرباء”.

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