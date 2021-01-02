الفصول الأربعة تناقش مستقبل الثقافة بعد كورونا

صدر عدد الشتاء يناير 2021 من المجلة الفصلية “الفصول الأربعة”، العدد 128 – السنة 33، بملف يناقش (مستقبل الثقافة ما بعد كورونا)، إضافة إلى مجموعة من الموضوعات والنصوص الإبداعية الموزعة على أبواب المجلة.

وأوضح موقع “بلد الطيوب”، أن العدد الجديد، “جاء تحت عنوان رئيسي هو (مستقبل الثقافة ما بعد كورونا)، وبمشاركة خمس ورقات. أولى المشاركات تناول فيها الباحث “امراجع السحاتي” سيناريوهات وتوقعها واستشراف المستقبل تحت عنوان (الثقافة ما بعد جائحة كورورنا). ثاني المشاركات للكاتب “مفتاح الشاعري” التي تناول فيها الوضع الثقافي خلال جائحة فيروس كورونا، مؤكدا عن هذه الجائزة منحت المثقف القدرة على تحطيم قيد التردد والقفز بعيداً”.

وبحسب موقع “بلد الطيوب” أفردت المجلة مساحة لتغطية مهرجان الخريف للشعر الفصيح والقصة القصيرة، في دورته الأولى بمدينة البيضاء. هذا إضافة إلى رصد لمن رحل عنا من مبدعينا، وللإصدارات الأدبية والثقافية.

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