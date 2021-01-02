15 نصيحة سريعة للحد من الهدر الغذائي

ضمن جهودها، للحد من الهدر الغذائي في العالم، قدّمت منظمة الأغذية والزراعة الأممية “الفاو”، خمسة عشر نصيحة للحد من الهدر الغذائي والتحوّل إلى “أبطال في مجال الغذاء”.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها الرسمي، “لدينا جميًعا دور نؤديه في الحؤول دون هدر الأغذية”.

وهُنا ننشر لكم النصائح كاملةً وِفقا لما نقلته المنظمة الأممية، لبعض الإجراءات السهلة التي يمكنكم اتخاذها لإعادة النظر في علاقتكم بالغذاء وبما يمثله.

1- اعتمدوا نمطًا غذائيًا أكثر صحة واستدامة

حياتنا سريعة الوتيرة، ما يجعل إعداد الوجبات المغذيّة أمرًا غير سهل. ولكن ليس من الضروري أن تكون الوجبات الصحية مستوجبةً للكثير من الجهد. فشبكة الإنترنت مليئة بالوصفات الصحية السريعة التي يمكنكم تبادلها مع عائلتكم وأصدقائكم.

2- احرصوا على شراء حاجتكم فقط من الغذاء

قوموا بالتخطيط لوجباتكم الغذائية. ضعوا قائمة للتسوق والتزموا بها وتجنبوا شراء الأغذية التي لا حاجة لكم إليها. وهكذا ستهدرون طعامًا أقل وتوفرون المال علاوة على ذلك!

3- اختاروا الفاكهة والخضار “القبيحة”

لا تحكموا على الغذاء من خلال مظهره! فكثيرًا ما ترمى الفاكهة والخضار ذات الشكل غير السوي أو المصابة بكدمات لأنها لا تستوفي معايير جمالية اعتباطية معيّنة. ولا تخافوا – فطعمها هو نفس طعم الفاكهة ذات الشكل الجذّاب. ويمكنكم مثلاً استخدام الفاكهة الناضجة لتحضير مشروبات الفاكهة والعصائر والحلويات.

4- خزّنوا الأغذية بحكمة

ضعوا المنتجات الغذائية الأقدم في مقدمة الخزانة أو الثلاجة، والمنتجات الأحدث في الخلف. واستخدموا حاويات محكمة الغلق لكي تبقى الأغذية المفتوحة طازجًة داخل البراد، وتأكدوا من إغلاق الأكياس لمنع دخول الحشرات إليها.

5- أجيدوا قراءة المعلومات على عبوات الأغذية

هناك فارق كبير بين عبارة “يفضّل تناوله قبل” و”تاريخ انتهاء الصلاحية”. ففي بعض الأحيان قد يبقى الغذاء المعين آمنًا للاستهلاك بعد الموعد “المفضّل لتناوله”، في حين أن تاريخ انتهاء الاصلاحية يشير إلى المهلة القصوى لاستهلاكه المأمون. وتحققوا من المعلومات الملصقة على عبوات الأغذية لمعرفة ما إذا كانت تحتوي مكوّنات غير صحية كالدهون غير المشبعة والمواد الحافظة، وتجنّبوا الأغذية التي أضيف السكر أو الملح إليها.

6- ابدأوا باستهلاك كميات أصغر

تناولوا حصصًا أصغر في البيت أو تقاسموا الأطباق الكبيرة في المطاعم مع آخرين.

7- لا تستغنوا عن الفضلات

إن لم يتسن لكم تناول الكمية الكاملة من الطعام الذي أعددتموه، فبالوسع تجميده لاستخدامه لاحقًا أو الاستعانة بفضلاته كمكوّن لوجبة أخرى.

8- استخدموا النفايات الغذائية

بدلًا من التخلص من فضلات الطعام قوموا بتحويلها إلى سماد عضوي، فبهذه الطريقة تعيدون المواد المغذية إلى التربة وتقللون من انبعاثات الكربون.

9- احترموا الطعام

يشكل الغذاء رابطًا بين البشر. جددوا علاقتكم بالغذاء عبر التعرف على الإجراءات المعتمدة في صنعه واقرأوا مؤلفات عن كيفية إنتاج الغذاء، وتعرّفوا على المزارعين الذين تشترون نتاجهم.

10- ادعموا منتجي الأغذية المحليين

من خلال شرائكم النتاج الزراعي المحلي فأنتم تدعمون المزارعين الأسريين والشركات الصغيرة في مجتمعكم المحلي. كما يمكنكم المساعدة بهذا الشكل في مكافحة التلوث عبر اختصار المسافات التي تقطعها الشاحنات والمركبات الأخرى التي تعنى بتسليم البضائع الغذائية.

11- حافظوا على وفرة الأسماك

تناولوا أنواع الأسماك الأكثر وفرة، مثل أسماك الاسقمري أو الرنجة بدلًا من الأنواع المعرضة للصيد المفرط مثل سمك القد أو التونة. اشتروا الأسماك التي تم اصطيادها أو تربيتها في بيئة مستدامة، كالأسماك ذات الوسم الإيكولوجي أو تلك المصدّقة.

12- استخدموا كميات أقل من الماء

لا يمكن إنتاج الغذاء بدون مياه! وفيما أن على المزارعين استخدام مياه أقل لزراعة الغذاء، فإن الحد من الهدر الغذائي يقتصد هو أيضًا في استهلاك جميع الموارد المائية التي استخدمت لإنتاجه. لذا حاولوا التخفيف من استهلاككم للمياه بطرق أخرى أيضًا، كتصليح التسربات المائية أو إقفال صنبور المياه لدى تنظيف أسنانكم!

13- حافظوا على نظافة التربة والمياه

قد تكون بعض النفايات المنزلية خطرة ولا ينبغي أبدًا أن تُلقى في سلة القمامة العادية. فالمواد مثل البطاريات والطلاء والهواتف المحمولة والأدوية والمواد الكيميائية والأسمدة والإطارات وخراطيش الحبر وما إلى ذلك، قد تتسرب إلى التربة وإلى إمدادات المياه فتلحق الضرر بالموارد الطبيعية التي تنتج غذاءنا.

14- تناوَلوا المزيد من البقول والخضار

لمرة واحدة في الأسبوع، حاولوا تناول وجبة طعام مكوّنة من البقول أو الحبوب “القديمة” كالكينوا.

15- شاركوا غذاءكم مع الآخرين

تبرعوا بالأغذية بدلًا من هدرها. فعلى سبيل المثال، تستطيع تطبيقات الهاتف المحمول أن تربط الجيران ببعضهم البعض وبالشركات المحلية فتتيح مشاركة فائض الغذاء بدلاً من التخلص منه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية