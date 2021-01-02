“فزعة ليبية” على تويتر: “مش بروحك نحن معاك”

أطلق نشطاء على تويتر، هاشتاق #مش_بروحك_نحن_معاك، يهدف لمعالجة الاكتئاب في ليبيا، عبر عبارات وجُمل تدعو لمن يرغب في الحديث عن الأزمات التي تواجهه، بأن هناك من ينتظر أن يسمعه ويساعده.

ومع بداية الساعات الأولى، من العام الجديد 2021، نشرت احدى الحسابات على تويتر، الهاشتاق الذي لاقى تفاعلا كبيرا استمر لساعات الصباح الأولى اليوم.

وأوضح الحساب: “بما انه هذا اول يوم في السنة ح نخلوها سنة شبه خالية من الاكتئاب تحت هاشتاق #مش_بروحك_نحن_معاك Blue heart

انا موجودة لو حاس بأعراض الاكتئاب و تبي حد تحكيله بإذن الله ح نساعدك

و اللي حاس روحه كويس و يقدر يدعم غيره واينزل الهاشتاق و يقول انه موجود لمساعدته.. ساعدوا بعضكم ربي يساعدكم”.

وكتب حِساب “محمد منير القويري”، ” #مش_بروحك_نحن_معاك مبادرة تهدف للحد من الاكتئاب الي أصبح ظاهرة منتشرة مؤخرا بين فئة الشباب و المساعدة في التغلب عليه.. لكل من يرغب في المشاركة و المساعدة و حاب يكون جزء من المبادرة و يساعد غيره يكتب الهاشتاق و يرفق معاه جملة “أنا موجود للمساعدة”.

وأضاف حِساب “سارة بن قائد”، ” ياخوتي الشعب كله مكتئب من ال10 سنواتاللي فاتن ف بشويش علينا كلناClapping hands sign #مش_بروحك_نحن_معاك”.

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