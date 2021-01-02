ما الذي ننتظره من ابل في عام 2021 ؟ أبرز التوقعات في العام الجديد!

عام 2020 كان عاماً ثقيلاً على البشرية لكنه بحسابات المال والأعمال كان عاماً جيداً للغاية بالنسبة لأبل على مستوى تحقيق العائدات والأرباح وإطلاق منتجات جديدة والتوسع في السوق على حساب المنافسين. لكن ماذا عن عام 2021 الجديد؟ وما الذي تنوي ابل تقديمه إلينا؟

جهاز iMac

وفقاً للتقارير الصحفية، فإن ابل تعمل على أكثر من جهاز حاسوب iMac بمعالج ابل الجديد Apple M1 بمعمارية ARM. الأجهزة سوف تأتي بتصميم جديد مع حواف أنحف بشاشة 23 – 24 سنة، هذه الأجهزة قد يتم عنها خلال الربع الأول من عام 2021.

الجيل الثالث من AirPods

ابل تعمل حالياً على الجيل الثالث من سماعات AirPods والتي ستكون أشبه بنسخة Pro من السماعات لكن مع اختلاف طفيف في التصميم وفقاً للتسريبات التي أشارت أيضاً إلى تحسن في أداء البطارية وعدم وجود خاصية إلغاء الضوضاء النشط.

جهاز ايباد برو جديد

تنوي ابل الكشف عن أجهزة ايباد برو جديدة وسيكون أبرز المزايا فيهما دعم شبكات الجيل الخامس 5G و شاشة جديدة بقنية Mini LED أكثر تطوراً وأقل استهلاكاً للطاقة. هناك احتمالية للكشف عن أجهزة الايباد برو بحلول نهاية الربع الأول من 2021.

تحديثات أنظمة ابل

كما عودتنا كل عام، هناك تحديثات كبرى جديدة لأنظمتها المختلفة. سيكون لدينا في عام 2021 تحديثات iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 و tvOS 8 و macOS 12.

أجهزة ماك بوك برو

من المتوقع أيضاً أن تكشف ابل عن أجهزة ماك بوك برو بشاشة 14.1 إنش و 16.1 إنش جديدة مع شاشات بتقنية Mini LED وبالطبع مع نسخة محسنة من معالج ابل M1.

هواتف ايفون 13

خلال الربع الأخير من عام 2021 سوف تكشف ابل عن هواتف ايفون 13 والتي على الأرجح ستأتي في أربعة إصدارات مختلفة مثل هواتف ايفون 12.

غالباً سوف تعتمد ابل على ذات التصميم دون تغييرات كبيرة مع إضافة مزايا منتظرة مثل دعم الشاشة لمعدل تحديث 120 هيرتز، ورفع كفاءة المعالج ومودم شبكات الجيل الخامس 5G، وتحسين الكاميرا وغير ذلك.

ساعات ابل الجديدة

أيضاً مثلما عودتنا ابل خلال السنوات الماضية بالتزامن مع الإصدارات الجديدة للايفون يكون هناك إصدارات جديدة من ساعة ابل. وفي خلال هذا العام سوف نرى الجيل السابع من ساعة ابل Apple Watch Series 7 والجيل الثاني من الإصدار الأرخص Apple Watch SE 2.

منتجات أخرى قد نراها في عام 2021

جهاز التتبع AirTags

إصدار جديد من تلفاز ابل

Apple Mini 6

AirPods Pro

ما الذي تتمنى رؤيته من ابل في 2021 ؟ أخبرنا برأيك عبر التعليقات