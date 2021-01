أكبر مُعمرة في العالم تحتفل بعيد ميلادها الـ118

اليابانية كاني تاناكا، أكبر معمرة في العالم حسب موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، احتفلت بعيد ميلادها الـ118.

وحسب هيئة الإذاعة اليابانية “NHK”، فإن كاني المولودة بتاريخ 2 يناير 1903، والمقيمة في مركز رعاية صحية بولاية فوفوكا، غربي البلاد، دخلت السبت عامها الـ118، خلال حفل أقيم بالمناسبة

ولدت تاناكا، في 2 يناير عام 1903. واعتبارا من عام 2018، باتت تحمل لقب “أقدم سكان الأرض”.

في نوفمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة “ماينيتشي”، أن أكبر معمرة على وجه الأرض، يجب أن تشارك في مايو 2021، في تتابع الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب في طوكيو.

ووفقا للخطة، ستقطع تاناكا في 11 مايو، 200 متر على كرسي متحرك وبيدها الشعلة الأولمبية.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وستجري الألعاب الأولمبية في طوكيو، في الفترة من 8 يوليو إلى23 أغسطس عام 2021.

World's oldest woman celebrates 118th birthday https://t.co/JwNjqHGLbp — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 2, 2021

