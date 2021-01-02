الروبوتات تتطور لدرجة أن تتشاجر مع بعضها في مكتبة بالصين

حصل شجار كبير بين رجلين آليين في مكتبة بالصين وظيفتهما تقديم المعلومات لزوار المكتبة ووثق الحدث من خلال مقطع فيديو مما أثار ضحك الجمهور.

وكان الروبوت “وانجباو” يحاول مصالحة الروبوت “توتو” ويطلب منه أن لا يتشاجر معه مرة أخرى ولم يتقبل هذا الأمر “توتو” ووصف الآخر بأنه مزاجي مما دفعه الى عند النظر اليه، جاء ذلك في فيديو موثق مدته 42 ثانية.

وتفاعل الصينيون عبر تطبيق “سينا ويبو” الصيني الشهير وقال أحدهم “الروبوتات أصبحت ذكية بما يكفي حتى تتجادل بهذه الطريقة فيما بينها” أما الآخر فاقترح على المكتبة أن تخصم من راتبهم حتى لا يتشاجرا أثناء العمل مرة أخرى.

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