الكشف رسميًا عن نسخة 4G من هاتف أوبو رينو 5 مع معالج SD 720G وشحن سريع 50W

في الأسابيع الماضية كشفت أوبو عن إصدارات برو وبرو بلس من هاتفها المنتظر رينو 5، وها هي الشركة تعلن عن نسخة الجيل الرابع 4G من هاتف أوبو رينو 4 والتي وكما يظهر من اسمها لن تدعم شبكات الجيل الخامس وستكتفي بالجيل الرابع فقط، هذا مع بعض التغييرات البسيطة في المواصفات مع المحافظة على نفس التصميم.

مواصفات هاتف أوبو رينو 5 4G وأهم مميزاته

تم إطلاق الهاتف أولًا في السوق الفيتنامي، وهي غالبًا واحدة من استراتيجيات أوبو التسويقية لا أكثر والهاتف سيتوفر عالميًا بدون شك، ولا ننسى أن سلسلة رينو هي واحدة من أهم سلاسل أوبو حاليًا إن لم تكن أهمها!

الهاتف قادم مع شاشة بقياس 6.4 بوصة بدقة FHD+ لكنها تتميز بكونها من نوع أموليد وبأنها تقدم تردد 90 هيرتز، هذا في حين أن إصدار 4G من الهاتف يقدّم معالج سنابدراجون 720G وهو معالج ليس بسيء أخذًا في الاعتبار أنه معالج فئة متوسطة لا أكثر، هذا إلى جانب 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وهي أرقام مناسبة.

الهاتف يقدّم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابيكسل مع كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابيكسل وهي كاميرا واسعة، كذلك لدينا كاميرتي ماكرو وديبث بدقة 2 ميجابيكسل لكلًا منهما، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 44 ميجابيكسل، وهي دقة مرتفعة بالطبع.

الهاتف يدعم منفذ سماعات 3.5مم ويدعم بلوتوث 5.1 ويقدّم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة، هذا في حين أن البطارية هنا بقدرة 4,220 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 50 واتّ.

سعر هاتف أوبو رينو 5 4G وموعد توفره

سيتوفر الهاتف في السوق الفيتنامي بسعر 375 دولار أمريكي تقريبًا وذلك من خلال متجر أوبو عبر الإنترنت، وعند توفره عالميًا فمن المتوقع أن يأتي بسعر مقارب، وهو سعر مناسب جدًا لمواصفاته.