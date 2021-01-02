احتفالات رأس السنة تتسب بنفوق عشرات الطيور في إيطاليا

أطلقت الألعاب النارية في العاصمة الإيطالية روما احتفالاً برأس السنة الجديدة رغم حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا وتسبب ذلك بنفوق عشرات الطيور معظمها لطائر الزرزور وتناثرت على الأرض.

وتصف جماعات حقوق الحيوان ما حدث بأنه مجزرة، وقالت المنظمة الدولية لحماية الحيوانات أن السبب على الأرجح يعود للألعاب النارية التي تطلق في الأحياء المشجرة التي تسكنها الطيور.

وقال المتحدث باسم المنظمة أن الخوف يمكن أن يكون السبب الآخر للنفوق حيث أن الطيور يمكن أن تتخبط مع بعضها البعض أو مع النوافذ وخطوط الكهرباء، يذكر أن الألعاب النارية تتسبب كل عام بنفوق مئات الحيوانات البرية والأليفة.

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