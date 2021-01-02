ظهور صور متعقب سامسونج SmartTag تحضيرًا لإطلاقه! هل يصل قبل متعقب أبل؟

المتعقبات هي الأجهزة الذكية التي ننتظرها بفارغ الصبر، وهذا لأن هذه الأجهزة -أو الإكسسوارات- ستكون رخيصة نسبيًا في سعرها في مقابل فائدة ضخمة ستقدمها لنا في إيجاد وتتبع الأجهزة والمتعلقات الشخصية الأخرى، وبعد شهور طويلة نسمع فيها عن متعقب أبل Apple Tracker ظهرت اليوم صور حقيقية لـ متعقب سامسونج Samsung SmartTag! ويبدو أن سامسونج ستسبق أبل هذه المرة.

متعقب سامسونج SmartTag قد يأتي قبل متعقب أبل

سابقًا ظهرت صور للمتعقب الخاص بسامسونج في تسريبات من ضمن تطبيق SmartThings أيضًا فقد رأينا ريندرات لتصميم المتعقب، لكن اليوم نحن بصدد صور حقيقية تم تسريبها عبر الإنترنت في تقرير صادر عن موقع 91Mobiles المعروف، وهذه الصور للدقة قد ظهرت على موقع NCC التايواني الرسمي وهو موقع حكومي، هذا بينما سيحمل المتعقب اسمًا رمزيًا وهو ET-T5300.

المتعقب وطبقًا للصور المسربة سيأتي بتصميم مربع مع حواف مستديرة كما يظهر من الصور أمامكم، هذا بينما سيأتي بطول 4 سم تقريبًا وبسمك أقل من 1سم، هذا بينما سيأتي المتعقب مع بطارية تقليدية قابلة للتغيير.

التسريب لم يكشف أي مواصفات جديدة، لكن الجهاز قادم مع بلوتوث 5.1 وسيعتمد على تقنيات SmartThings، وإن كنت لا تعلم فهذا الجهاز الصغير مهمته الرئيسية هي تتبع الأجهزة والمتعلقات الشخصية، يُمكنك لصقة أو وضعه في أي مكان ومن ثم تحديد مكانه من هاتفك الجالكسي!

سيأتي المتعقب بلونين وهم الأبيض والأسود وبسعر يقارب الـ15 يورو أوروبي، هذا في حين أن التوقعات تشير إلى أنه قادم في 14 فبراير المقبل جنبًا إلى جنب مع سلسلة جالكسي S21، يُذكر أن الجهاز قد لا يحتاج إنترنت من الأساس ليعمل وذلك بالاعتماد على تقنيات سامسونج الحديثة التي شاركناها في مقال سابق، والتي تمتلك أبل مثلها.

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