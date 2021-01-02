المعمرة الأكبر في العالم تحتفل بعيدها الـ118

قالت قناة NHK إنّ المعمرة اليابانية كين تاناكا التي تعد أكبر معمرة في العالم ستحتفل اليوم 2 يناير بعيد ميلادها الـ118.

وأشارت القناة إلى أنّ المعمرة التي نالت حملت لقب أكبر معمرة في العالم من عام 2018 ولدت في 2 يناير 1903.

ومن المتوقع أن تشارك كين تاناكا في تتبع الشعلة الأولمبية يوم 11 مايو لمسافة 200 متر، حيث ستمسك الشعلة وستمشي بها على كرسي متحرك، وذلك بعدما طالبت عدد من الصحف المحلية بمشاركتها في هذا الحدث الكبير.

يذكر أنّ الألعاب الأولمبية ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو الصيف القادم، وذلك بعدما تأجلت لمدة عام كامل عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية