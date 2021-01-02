“2021” يبتسم لبريطاني ويدخله عالم الأثرياء

دخل رجل بريطاني لم تكشف هويته عالم الأثرياء في اليوم الأول من العام 2021 بعدما ظفر بجائزة كبرى بقيمة 53 مليون دولار أمريكي.

وقالت صحف بريطانية إنّ الرجل المحظوظ فاز بالجائزة في مسابقة Euro Million في السحب الذي أقيم في اليوم الأخير من العام المنصرم بالتذكرة التي تحمل رقم 139838160.

وقال آندي كارتر مستشار الفائزين في جوائز اليانصيب إنّ السنة الجديدة حملت الحظ الوفير للبريطانيين إذ ظفر 10 بريطانيين آخرين بجوائز تبلغ قيمة كل واحدة منها 1.37 مليون دولار أمريكي رغم خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

ودعا كارتر الرابحين الذي شاركوا في المسابقة بشكل استثنائي يومي الخميس والجمعة للتأكد من تطابق أرقامهم، والمطالبة بجوائزهم خلال فترة لا تزيد على 180 يوماً.

يذكر أنّ جوائز المسابقة الصغيرة تدفع عن طريق الإنترنت أو مراكز البيع الصغيرة، أما الجوائز التي تصل لحدود 40 ألف دولار فتدفع عن طريق الشيكات بعد إجراء مكالمة مع رقم خاص، في حين تتطلب المبالغ التي تزيد عن 60 ألف دولار حضور الرابح شخصياً.

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