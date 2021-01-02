حتى الدماغ لم يسلم من كورونا!

أظهرت دراسة قام بها عدد من العلماء التابعين لمعهد الصحة الوطني الأمريكي وجود تأثير جديد لفيروس كورونا المستجد.

حيث أجرى الباحثون دراسة معمقة لأنسجة المخ من 19 مريضاً توفوا متأثرين بإصابتهم بالفيروس السريع الانتشار. في الفترة ما بين مارس ويوليو الماضيين وتراوحت أعمارهم ما بين 5 على 73 عام.

وقال العلماء إنّ معظم المتوفين امتلكوا عاملاً أو أكثر من عوامل الخطر، كالسكري، السمنة، أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها.

وأشار العلماء لوجود علامات تدل على حدوث تلف في الدماغ ناجم عن ترقق وتسرب الأوعية الدموية، وقالوا إنّ الفحوصات أظهرت وجود نقاط ساطعة في المخ تشير لوجود الالتهاب، بالإضافة لأخرى داكنة تشير إلى النزيف.

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