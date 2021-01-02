سامسونغ تطلق سلسلة اللاب توب Galaxy Book Flex

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن سلسلة اللاب توب Galaxy Book Flex2 والتي احتوت على 3 موديلات.

وسيعمل الموديل الفاخر Galaxy Book Flex2 5G بمعالج Core i7-1165G7، وبطاقة رسوميات Iris Xe Grafhics.

وستزود الشركة الكورية الجنوبية اللاب توب بشاشة لمسية مقاس 13.3 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، وتتميز الشاشة بتوافقها مع قلم S Pen، واحتوائها على كاميرا بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية ل16 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 69.7 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB 3.0، منفذ HDMI، ومنفذ Thunderolt4.

أما الموديل الثاني فلن يزود بتقنية 5G وسيتشابه في مواصفاته مع الموديل الفاخر باستثناء حجم الذاكرة العشوائية الذي سيصل لـ8 غيغا بايت، والذاكرة الداخلية التي ستكون بسعة 256 غيغا بايت، والمعالج الذي سيكون Core i5-1130G7.

أما الموديل الثالث فسيكون الأكبر وسيأتي بمواصفات مماثلة للموديل الفاخر باستثناء الشاشة التي ستأتي بمقاس 15.6 بوصة، وبطاقة الرسوميات التي ستأتي من نوع GeForce MX450.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد طرح السلسلة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن أسعارها.

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