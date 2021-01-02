شاومي تبدأ تجريب نظام تشغيلها الجديد

كشفت شركة شاومي الصينية عن النسخة التجريبية لنظام تشغيلها الجديد والتي حملت اسم MIUI 12.5.

وقالت الشركة الصينية إنّ النسخة التجريبية والنهائية من نظام التشغيل الجديد ستصل للعديد من نماذج هواتفها الذكية خلال الفترة القادمة.

وقالت شاومي إنّها ستختبر في النسخة الجديدة برمجيات تساعد على زيادة أمن البيانات في الهواتف، وتقلل من معدلات استهلاك الطاقة ومعدلات ضغط البيانات على معالجات الهواتف وذواكر وصولها العشوائي، مما سيجعل عمل الهواتف الذكية أسرع.

بالإضافة إلى ذلك فإن نظام التشغيل الجديد يحتوي على مجموعة من الخلفيات التفاعلية الجديدة بميزات إضافية.

وأكدّت الشركة الصينية على أنّ النسخة التجريبية ستتوفر لهواتف Xiaomi Mi11،MI 10، MI 10 Pro، وMI 10 Extreme Commemorative Edition في منتصف وأواخر يناير الجاري، على أن تتوفر النسخة النهائية قبل نهاية الربع الأول من العام 2021.

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