أدوبي توقف تحديث مشغل أدوبي فلاش بلاير

أعلنت شركة أدوبي للبرمجيات عن إيقافها تحديث مشغل أدوبي فلاش بلاير، وطالبت مستخدميه بإلغاء تثبيت البرنامج قبل موعد وقفه النهائي في 12 يناير الجاري.

وبررت الشركة إيقاف البرنامج الذي أطلق في العام 1996، وسمح لصناع المحتوى بإضافة الرسوم المتحركة والألعاب لصفحات الإنترنت بتراجع شعبية البرنامج عالمياً، وعدم قدرته على مواكبة التطورات والمستجدات في عالم التكنولوجيا والإنترنت، بالإضافة للمخاوف الأمنية التي ظهرت بعدما كتب ستيف جوبز رسالة انتقد فيها البرنامج، وحدد من خلالها الأسباب التي دفعته لإيقاف استخدامه في شركة آبل.

وقالت أدوبي إنّ البرنامج شهد خلال السنوات الماضية عزوف شركات الإعلان عنه، بالإضافة لظهور برنامج HTML5 الذي يعمل بنفس طريقة الفلاش دون أن يطلب من المستخدمين تثبيت أي مكونات إضافية.

يذكر أنّ الشركات الكبرى كفيس بوك، ويوتيوب توقفت منذ مدة عن استخدام البرنامج، بالإضافة لانخفاض الإقبال عليه من قبل مستخدمي غوغل لأقل من 17% في العام 2017.

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