شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر معركة دارت بين رجلين آليين في مكتبة صينية.

حيث ظهر في المقطع المصور الذي وصلت مدته إلى 42 ثانية شجاراً بين الروبوت توتو والروبوت وانجباو اللذين يقدمان المعلومات لزوار المكتبة.

وكان الروبوت وانجباو يحاول مصالحة الروبوت توتو من خلال مطالبته بعدم الشجار معه، لكن توتو رفض المصالحة، ووصف وانجباو بالمزاجي، الأمر الذي أغضب الأخير.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدد كبير من التعليقات الطريفة، حيث دعا بعض رواد تلك المواقع لخصم جزء من راتبهما كي لا يتشاجرا خلال أوقات العمل، في حين قال آخرون إن الروبوتات باتت ذكية حتى تتجادل بهذه الطريقة فيما بينها.

https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2020/12/31/2059859435927548518/636x382_MP4_2059859435927548518.mp4

The post مكتبة صينية تشهد صراعاً بين رجلين آليين (فيديو) appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية