مسؤول صيني: “كورونا الجديد” لا يؤثر على لقاح سينوفارم

أكدّ المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها شو وينبو، عدم تأثير سلالة فيروس كورونا الجديدة على لقاح سينوفارم الصيني.

ودعا وينبو الناس لعدم القلق لأنّ السلالة المتحورة لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض.

وأكدّ المسؤول الصيني عدم رصدهم لأي تأثير للسلالات فيروس كورونا على التطعيم.

وكانت الصين قد منحت يوم 31 ديسمبر الماضي ترخيصاً للقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيل البلاد لأول إصابة بالفيروس بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

يذكر أنّ السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وأطلق عليها العلماء اسم فيو يو آي 202012�1، تحتوي على تحور وراثي في البروتين يزيد من سرعة انتشار فيروس كورونا.

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