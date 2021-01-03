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مسؤول صيني: “كورونا الجديد” لا يؤثر على لقاح سينوفارم

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّ المسؤول في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها شو وينبو، عدم تأثير سلالة فيروس كورونا الجديدة على لقاح سينوفارم الصيني.

ودعا وينبو الناس لعدم القلق لأنّ السلالة المتحورة لا تحمل أي تغيير واضح حتى الآن في قدرتها على التسبب في المرض.

وأكدّ المسؤول الصيني عدم رصدهم لأي تأثير للسلالات فيروس كورونا على التطعيم.

وكانت الصين قد منحت يوم 31 ديسمبر الماضي ترخيصاً للقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم، وذلك بعد يوم واحد فقط من تسجيل البلاد لأول إصابة بالفيروس بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

يذكر أنّ السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وأطلق عليها العلماء اسم فيو يو آي 2020121، تحتوي على تحور وراثي في البروتين يزيد من سرعة انتشار فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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