منى واصف تشارك بجنازة حاتم علي وتصفه بكلام مؤثر

شهدت جنازة الفنان حاتم علي مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين من أبرزهم الفنانة منى واصف التي وصفته بكلامٍ مؤثرٍ.

وبدت النجمة القديرة متأثرة برحيل المخرج الكبير الذي وصفته بابنها، وقالت إنّها تمنت الموت بعدما رأت جنازة حاتم ومحبة الناس له.

ودعت الصحافة والناس للنظر لمحبة الناس الصادقة لشخصية حاتم علي، وقالت إنّ المخرج ترك تاريخاً وكنوزاً رائعة، وإنّها كانت تنتظر اتصاله بها عندما تسمع بأنّه يعد لإخراج مسلسل جديد ليدعوها للمشاركة فيه.

وأكدّت منى واصف عدم رؤيتها لجنازة بهذه القيمة والضخامة منذ مدة طويلة من الزمن.

يذكر أنّ جنازة المخرج الكبير شهدت مشاركة شعبية وفنية كبيرة، حيث حضر فيها آلاف المشيعين ومجموعة من الفنانين الذين أكدّوا الفضل الكبير للمخرج عليهم.

